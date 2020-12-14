Путин выступил за продление скидки по оплате пошлин на «Госуслугах»
Карина Казанцева
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Президент России Владимир Путин на форуме волонтеров «Единой России» поддержал продление скидки 30% по оплате пошлин через портал госуслуг.
Глава государства подчеркнул, что скидка предоставляется потому, что «технологически это дешевле делается».
«И в современных условиях надо продлить и саму льготу, и срок реализации этих возможностей», — сказал Путин.
Скидка действует до 1 января 2021 года. До этого ее продлевали в 2019 году.
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