Путин выступил за продление скидки по оплате пошлин на «Госуслугах»

Президент России Владимир Путин на форуме волонтеров «Единой России» поддержал продление скидки 30% по оплате пошлин через портал госуслуг.

Глава государства подчеркнул, что скидка предоставляется потому, что «технологически это дешевле делается».

«И в современных условиях надо продлить и саму льготу, и срок реализации этих возможностей», — сказал Путин.

Скидка действует до 1 января 2021 года. До этого ее продлевали в 2019 году.

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