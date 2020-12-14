МЭР предлагает снизить планку колебаний цен на значимые продукты
Министерство экономического развития России предлагает правительству снизить планку колебаний цен на социально значимые товары, заявил глава ведомства Максим Решетников. Его слова приводит РИА «Новости».
По мнению МЭР, следует установить планку в 10% вместо действующих 30%.
«Предлагаем <...> дать правительству право устанавливать эту планку и параллельно с этим, как только такое право будет, установить планку в размере 10% колебаний за месяц без учета сезонных колебаний цен», — отметил Решетников.
Ранее президент России Владимир Путин раскритиковал правительство из-за роста цен на продукты. Согласно его поручению, проблема должна быть решена за неделю. Глава государства подчеркнул, что покупательная способность россиян падает, а цены на еду — растут. Власти уже дали рекомендации торговым сетям.
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