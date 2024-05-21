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«Иванушки International» назвали самую стильную звезду

Солист «Иванушек» Туриченко назвал Григорьева-Апполонова самой стильной звездой

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Участники группы «Иванушки International» назвали самую стильную звезду. Об этом пишет News.ru.

Солист Кирилл Туриченко заявил, что его коллега по коллективу Андрей Григорьев-Апполонов поддерживает статус самого стильного уже на протяжении 30 лет.

«Андрей Григорьев-Апполонов. Самый стильный. Последние 30 лет самый стильный», — сказал певец.

Кроме того, певцов спросили, как следует одеваться мужчине, чтобы нравиться женщине.

«Вот так», — подчеркнул Андреев, показывая на себя и на образы своих коллег.

Накануне Григорьев-Апполонов назвал Сочи самым дорогим городом в мире. Он опубликовал видео с высаженными у дороги кустами бамбука.

«Вот дорога, молодой бамбук. И цена одного кустарника 5400, ребята», — удивился ценнику на растения он.

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