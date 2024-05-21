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Монахинь монастыря в Тюмени обвинили в избиении ребенка

В Тобольско-Тюменской епархии заявили, что монахини не били воспитанника монастыря

Житель Тюмени сообщил, что на территории Богородице-Рождественского монастыря монахини раздели и избили несовершеннолетнего мальчика. Пресс-секретарь Тобольско-Тюменской епархии Григорий Мансуров заявил «Газете.Ru», что ребенок — воспитанник православного пансиона при монастыре. Он отметил, что инцидент произошел из-за того, что ребенок убегал за ворота монастыря во время прогулки. По словам Мансурова, монахини утверждают, что не били воспитанника. В епархии отметили, что после случившегося в монастырь приезжали представители полиции и сотрудники органов опеки.

«Ребенок учится в первом классе, ему более 7 лет. Он находится в пансионе с младенчества, фактически с рождения своего. Как мне удалось выяснить, дети после ужина пошли прогуляться, были на улице, и у них было какое-то небольшое задание. Ребенок стал капризничать, убегал от воспитательниц и выбежал за территорию монастыря, ворота в этой части выходят на набережную реки Тура. Воспитатели поймали его и привели. Он ответил, что хочет гулять и уйдет. Воспитательницы ему сказали: «Хорошо, ты убегай, но одежду ты же здесь получил, ты ее оставляй». А он разделся и побежал. Они-то думали, что он придет в себя и не станет так делать. Они его стали тогда ловить и одевать. Я неоднократно уточнял, били ребенка или нет. Мне говорят, что нет, ребенка не били. А сам факт того, что он оказался голым, бегал — такая причина, довольно-таки своеобразная. Ребенок, надо сказать, непростой. Сегодня его спрашивали зачем он бежал, а он хотел гулять, и надо, чтобы его отпустили. Вчера была проверка с участием полиции, сегодня органы опеки приходили. Дальше пусть они выносят свой вердикт. Они всех расспросили, все выяснили, я не знаю, какие будут дальнейшие действия», — сказал он.

Мансуров считает, что решение в связи с этой ситуацией должны принимать сотрудники органов опеки. Он отметил, что митрополит епархии также будет опрашивать настоятельницу монастыря и монахинь.

«Я считаю, что органы опеки должны выяснить все подробно, расспросить детей, а дальше принимать решение, исходя из ситуации. То, что ребенок разделся и убегал, является ли это достаточной причиной для того, чтобы применять меры к монастырю? Наверняка работа-то будет проведена. Митрополит будет завтра расспрашивать наверняка по этому поводу и настоятельницу монастыря, и тех монахинь, под опекой у которых находятся эти дети. А дальше будет видно», — заключил он.

Как сообщило издание 72.Ru со ссылкой на очевидца, ребенку было на вид 5–6 лет, одна из монахинь била ребенка тростью и ругалась на него матом. По его словам, мальчик в это время кричал. Прокуратура Тюменской области организовала проверку в связи с инцидентом.

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