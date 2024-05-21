Беспилотник ВСУ уничтожен в Белгородской области

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Белгородской области. Об этом сообщает министерство обороны России в своем Telegram-канале.

«Около 11:20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — отмечает российское оборонное ведомство.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали населенный пункт Вознесеновка Шебекинского городского округа с помощью дрона-камикадзе.

20 мая сообщалось, что российские военнослужащие с помощью средств противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в небе над Белгородской областью противорадиолокационную ракету Harm («Харм») производства США, которая была выпущена с территории, контролируемой Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Утром 20 мая Минобороны сообщало о том, что в небе над Белгородской областью были уничтожены два беспилотника и один реактивный снаряд, выпущенной из РСЗО «Ольха».

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