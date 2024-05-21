В Петербурге 88-летнюю блокадницу сбил неизвестный на электросамокате

В Санкт-Петербурге 88-летняя пенсионерка пострадала от наезда самокатчика. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел 21 мая на проспекте Тореза. На женщину на улице наехал неизвестный на электросамокате, в результате столкновения петербурженка упала на асфальт. После ДТП пострадавшую доставили в Елизаветинскую больницу. Врачи диагностировали у пострадавшей ссадины и ушибы, несмотря на отсутствие тяжелых повреждений, пациентку оставили в медучреждении, чтобы понаблюдать за ее состоянием.

Кто был за рулем средства индивидуальной мобильности, не сообщается.

До этого женщину на электросамокате затащило под автобус после ДТП. Инцидент произошел на перекрестке улицы Бабушкина и бульвара Красных Зорь. Самокатчица столкнулась с общественным транспортом и получила тяжелые травмы, на скорой ее забрали в больницу.

Ранее самокатчик на велопараде в Москве лоб в лоб столкнулся с велосипедистом.