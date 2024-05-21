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В Кремле объяснили скатывание в истерику Зеленского и других представителей Украины

Песков: ВС Украины ведут бесчеловечные обстрелы в приграничных районах России

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Brendan Smialowski/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский и другие представители страны делают истеричные заявления из-за неприятностей на фронтах для украинской армии. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

«Различные представители киевского режима и Зеленский делают много заявлений, иногда скатываясь в истерику. Это связано с крайне неблагоприятной ситуацией на фронтах и с тяжелой ситуацией, в которой украинские военные пребывают... растет понимание, что ритмичность поставок военного назначения не позволит поменять динамику на фронтах», — сказал Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать призыв украинского лидера к союзникам принять большое участие в конфликте и разрешить наносить удары по территории РФ западным оружием.

Специальная военная операция продолжается, подчеркнул пресс-секретарь президента.

«Совершенно бесчеловечные обстрелы гражданских объектов, жилых районов, спальных районов в приграничных районах на территории РФ. Мы принимаем соответствующие меры», — добавил Песков.

20 мая Зеленский заявил, что принятие решений о военной помощи Украине дается западным союзникам слишком медленно. В беседе с журналистами украинский лидер «предложил способы, которыми союзники могли бы помочь более прямо». В их числе оказалось пожелание о прямом участии стран НАТО в сбивании российских ракет над территорией Украины «при определенных обстоятельствах».

Ранее британский аналитик указал на желание Зеленского втянуть США в конфликт с Россией.

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