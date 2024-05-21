В Екатеринбурге ФСБ провела обыски у высокопоставленных силовиков

В Екатеринбурге сотрудники ФСБ России провели обыски у местных высокопоставленных силовиков. Об этом сообщает Ura.ru.

По информации издания, ФСБ обратила пристальное внимание на начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) областного ГУ МВД полковника Андрея Дьякова, начальника свердловского Управления федеральной налоговой службы Сергея Логинова, а также на неназванного сотрудника полиции в чине майора.

Со ссылкой на источник в силовых органах Ura.ru подчеркивает, что следственные действия проводились сотрудниками ФСБ, прибывшими из Москвы.

Предполагается, что обыски связаны с расследованием уголовного дела по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере экс-невестки бывшего екатеринбургского главы Аркадия Чернецкого.

По данным портала 66.ru, уголовное дело было возбуждено 20 марта после обысков в бизнес-центре Clever Park в Екатеринбурге. Расследование может быть связано с обналичиванием денежных средств по контрактам Министерства обороны. По неподтвержденной информации издания, в материалах фигурирует 50 млн рублей.

20 мая по делу о мошенничестве в особо крупном размере был арестован топ-менеджер «дочки» РЖД Георгий Черкезов. Суд отправил его под домашний арест, иные подробности дела не приводятся.

Ранее в Самарской области по подозрению в мошенничестве была задержана советник губернатора Ольга Михеева.