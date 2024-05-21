Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Китай раскритиковал Блинкена за поздравления президенту Тайваня

МИД Китая раскритиковал Блинкена за поздравления президенту Тайваня Циндэ

close
100%
Liu Zheng/AP

Министерство иностранных дел Китая раскритиковало госсекретаря США Энтони Блинкена в связи с поздравлением о вступлении в должность главы администрации Тайваня Лай Циндэ. Официальный представитель ведомства Ван Вэньбинь заявил, что США нарушают взятые на себя обязательства и посылают острову неверные сигналы, пишет Bloomberg.

«Это серьезное нарушение политического обязательства, взятого на себя США, поддерживать только культурные, торговые и другие неофициальные отношения с тайваньским регионом», — заявил он.

Представитель МИД КНР подчеркнул, что Блинкен послал «неверный сигнал тайваньским сепаратистским силам». Он также отметил, что Пекин подал дипломатическую жалобу Вашингтону и призвал его «немедленно исправить свои ошибки».

До этого министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву связал будущее острова с итогами конфликта на Украине, поскольку в случае победы Москвы над Киевом Китай якобы начнет собственное вторжение. Он подчеркнул, что Пекин попытается «воссоединить» Тайвань силой, если Россия добьется успеха в ситуации на Украине.

Ранее в Китае пригрозили США решительным ответом из-за Тайваня.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами