Китай раскритиковал Блинкена за поздравления президенту Тайваня

Министерство иностранных дел Китая раскритиковало госсекретаря США Энтони Блинкена в связи с поздравлением о вступлении в должность главы администрации Тайваня Лай Циндэ. Официальный представитель ведомства Ван Вэньбинь заявил, что США нарушают взятые на себя обязательства и посылают острову неверные сигналы, пишет Bloomberg.

«Это серьезное нарушение политического обязательства, взятого на себя США, поддерживать только культурные, торговые и другие неофициальные отношения с тайваньским регионом», — заявил он.

Представитель МИД КНР подчеркнул, что Блинкен послал «неверный сигнал тайваньским сепаратистским силам». Он также отметил, что Пекин подал дипломатическую жалобу Вашингтону и призвал его «немедленно исправить свои ошибки».

До этого министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву связал будущее острова с итогами конфликта на Украине, поскольку в случае победы Москвы над Киевом Китай якобы начнет собственное вторжение. Он подчеркнул, что Пекин попытается «воссоединить» Тайвань силой, если Россия добьется успеха в ситуации на Украине.

Ранее в Китае пригрозили США решительным ответом из-за Тайваня.