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На Украине признали, что у Киева и его партнеров нет стратегии победы

Экс-министр Загороднюк: у Украины и Запада нет стратегии победы в конфликте

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Tobias SCHWARZ/Reuters

Запад и Украина до сих пор не выработали «стратегию победы» в украинском конфликте, решения принимаются непоследовательно, поскольку ни Киев, ни Вашингтон не представляют себе четкой цели боевых действий. С такой оценкой развития украинского конфликта выступил бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк в статье для журнала Foreign Affairs.

«Тот факт, что Украина и ее партнеры не имеют стратегии достижения победы на протяжении трех лет войны, является серьезной проблемой. Не имея четкой цели, лидеры в Киеве, Вашингтоне и Брюсселе принимают ключевые решения поэтапно и, в конечном счете, непоследовательно», — пишет он.

По словам экс-главы минобороны, Запад должен взять на себя обязательство предоставлять Киеву прямую военную помощь и поддерживать растущую оборонную промышленность страны.

20 мая МО РФ сообщало, что подразделения группировки войск «Север» продолжают продвижение в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Харьковом.

Российские военные уже несколько дней активно продвигаются в Харьковской области. 12 мая Минобороны сообщало о взятии под контроль населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья, позднее были взяты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково, а также Глубокое и Красное.

Ранее политолог объяснил, в каком случае Запад отречется от конфликта на Украине.

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