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В Кремле отреагировали на мнение ООН о легитимности Зеленского

Песков напомнил о словах Путина в ответ на вопрос о позиции ООН по Зеленскому

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Россия будет придерживаться своей позиции по вопросу о легитимности украинского лидера Владимира Зеленского на фоне заявления ООН о том, что для организации он остается законным главой Украины. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы исходим из той позиции, которая была изложена президентом России во время визита в Китай», — сказал официальный представитель Кремля, отвечая на вопрос журналиста.

20 мая истек пятилетний срок полномочий Зеленского на посту президента Украины. Зеленский вступил в должность 20 мая 2019 года. Согласно конституции Украины, 20 мая новый президент страны должен был принять присягу, но президентские выборы не состоялись.

17 мая президент России Владимир Путин заявил, что проблема легитимности Зеленского после 20 мая будет иметь серьезное значение для России в случае, если дело дойдет до подписания договоренностей, так как документы необходимо подписывать с легитимной властью.

В ООН заявили, что Зеленский остается для них «человеком, с которым генеральный секретарь общается, когда ему нужно связаться с украинским лидером».

Ранее бывший премьер Украины назвал Зеленского самозванцем.

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