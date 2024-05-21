В Кремле оценили риски милитаризации космоса

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге заявил, что Россия выступает за комплексное решение вопроса милитаризации космоса.

На вопрос журналиста, видят ли в Кремле риски милитаризации космоса, Песков посоветовал обратить внимание на тех, кто выступает против принятия резолюции Совбеза (СБ) ООН по космосу.

«Я хотел бы ответить кратко. Во-первых, разумеется, наши спецслужбы выполняют свою работу. Во-вторых, мы просто просим обратить внимание на то, что нам не удалось выйти на принятие соответствующей резолюции по космосу. Это красноречиво говорит о том, кто выступает против и что предлагает российская сторона. <...> Здесь очень простой ответ: мы выступаем за комплексное решение этого вопроса. Посмотрите, кто выступает против, и вы сами ответите на ваш вопрос», — поделился Песков.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россию разочаровало решение СБ ООН по неразмещению оружия в космосе.

Ранее Китай выразил разочарование тем, что СБ ООН не принял российскую резолюцию по космосу.