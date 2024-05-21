Названа стоимость российского кроссовера XCite X-Cross 7

Новый российский кроссовер XCite X-Cross 7 будет стоить от 2,5 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits.

«Начальная стоимость кроссовера Xcite X-Сross 7 (он же Tiggo 7 Pro) составляет 2,5 млн рублей. Именно под такую сумму автосалоны Xcite предлагают бронировать автомобили с внесением предоплаты в сумме 5 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Как отметили дилеры в разговоре с No Limits, «АвтоВАЗ» смог дать такую цену за счет того, что он получает компенсацию утильсбора на этот автомобиль, а компания Chery, являясь чистым импортером, платит утилизационный сбор в полном объеме.

Презентация кроссовера состоялась в марте на парковке перед зданием правительства Санкт-Петербурга. Шесть автомобилей белого, синего и красного цветов были выстроены в виде российского триколора.

Позже был запущен официальный сайт автомобильного бренда XCite. Внизу страницы за знаком копирайта указано наименование и адрес АО «АвтоВАЗ». Модельный ряд представлен единственной моделью X-Cross 7, которая доступна в шести цветах, включая красный, синий, серый и белый. Автомобиль оснащается турбомотором 1.5 мощностью 147 л.с. и крутящим моментом 210 Нм, трансмиссия — вариатор.

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