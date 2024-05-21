ВСУ обстреляли Донецк, есть погибший

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Петровскому району Донецка, в результате чего погиб местный житель. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр города Алексей Кулемзин.

По словам градоначальника, украинские военные ведут обстрелы с утра 21 мая. Известно, что погибший мужчина проживал на улице Добровольского, в настоящее время специалисты устанавливают его личность.

Удары ВСУ также повредили жилые дома, торговый центр, а также инфраструктурные объекты, включая газовую трубу.

20 мая в ходе обстрелов украинских войск 155-мм снарядами Кировского района Донецка была ранена пожилая женщина. Уточнялось, что такие боеприпасы применяют системы вооружения, которые производят страны НАТО.

19 мая ВСУ обстреляли поселок городского типа Александровка в Донецкой народной республике (ДНР) в результате чего также ранило женщину.

Ранее сообщалось, что житель Донецка пострадал при детонации взрывного устройства.