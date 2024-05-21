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Золота в шкатулках россиян оказалось больше, чем в подвалах ЦБ

Гендиректор сети ломбардов Портнов: запасы золота у россиян превысили резервы ЦБ

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Shutterstock

Суммарный объем золота россиян превышает резервы Центробанка РФ, пишет «Лента.ру» со ссылкой на генерального директора сети ломбардов «Сияй» Александра Портнова.

«В шкатулках россиян хранится почти 3000 тонн золота — это больше, чем в подвалах ЦБ. По сути, на руках у населения находится второй золотой запас России», — заявил Портнов.

Согласно исследованию, сегодня у среднестатистического жителя РФ дома имеется около 20 г золота.

Между тем драгоценный металл продолжает дорожать. Накануне мировые цены на золото обновили исторический максимум, поднявшись выше отметки $2450 за тройскую унцию.

По итогам первого квартала Россия опустилась с шестого на восьмое место в мире по объему резервов. Золотые запасы РФ оцениваются в $424 млрд.

Ранее россиянам рассказали, стоит ли вкладываться в золото в 2024 году.

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