Власти Москвы прорабатывают предложения по новым мерам поддержки бизнеса
Власти Москвы прорабатывают предложения по дополнительным мерам поддержки бизнеса в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции, заявил заместитель мэра столицы Владимир Ефимов. Его слова приводит ТАСС.
Ефимов отметил, что ситуация с распространением коронавируса в Москве напряженная.
«Мониторим то, как работают меры поддержки, которые мы совместно принимали в начале текущего года. Отрабатываем те предложения, которые сейчас поступают от бизнеса по дополнительным мерам», – рассказал заместитель мэра.
За все время пандемии в России выявлено более 2,6 млн случаев заражения коронавирусом, из них более 47 тысяч — с летальным исходом.
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