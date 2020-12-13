McDonald's открыл парикмахерскую

Шведское подразделение McDonald's открыло парикмахерскую, передает Fox News.

По данным телеканала, в парикмахерской делают стрижку, напоминающую по форме логотип McDonald's. Речь идет о культовой мужской стрижке 1990-х, с которой ходили в то время футболист Дэвид Бекхэм и актер Леонардо ДиКаприо.

В парикмахерской McDonald's данная прическа получила название Golden M.

Заведение открылось в Стокгольме. За два часа после онлайн-запуска были забронированы все встречи в салоне с известным стилистом Адамом Лукачем.