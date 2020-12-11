Три ведомства в РФ работают над снижением цен на продукты

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России, Минпромторг и Минсельхоз совместно работают над снижением цен на базовые продукты питания. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу антимонопольной службы.

В пресс-службе регулятора рассказали, что ФАС также отправила поручение территориальным управлениям ведомства по подготовке плана действий по контролю и надзору за выполнением поручения российского правительства по снижению цен на базовые продукты питания.

Как сообщалось, премьер-министр России Михаил Мишустин поручил кабмину принять конкретные меры, чтобы эффективно сдерживать цены на базовые продукты.

Ранее президент России Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам выразил удивление ростом цен на сахар, хлеб, муку и подсолнечное масло. По его словам, это попытка подогнать внутренние цены под мировые.

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