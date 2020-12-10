Аргентина договорилась с Россией о поставках вакцины «Спутник V»

Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что страна подписала с Россией контракт на поставку вакцины от коронавируса «Спутник V», передает РИА «Новости».

По его словам, аргентинская сторона рассчитывает получить до конца текущего года этот препарат для 300 тысяч граждан.

Политик также сообщил, что вакцинация в Аргентине стартует в январе-феврале 2021 года. В эти месяцы планируется привить 10 млн человек, уточнил Фернандес.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 69 млн заболевших, свыше 47,5 млн человек выздоровели, а более 1,5 млн пациентов умерли. В России выявили свыше 2,5 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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