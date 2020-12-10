Мишустин поручил министерствам решить проблему роста цен на продукты

Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам проработать проблему роста цен на продукты, передает ТАСС.

Премьер-министр приказал министрам сельского хозяйства, экономического развития, промышленности и торговли проконтролировать ситуацию с розничными ценами на продукты.

Главы ведомств также должны обсудить этот вопрос с крупнейшими сетями и подготовить предложения по мерам, которые позволят стабилизировать ситуацию.

Кроме того, Мишустин поручил Федеральной налоговой службе отслеживать цены и еженедельно предоставлять отчеты.

Обобщать все данные от министерств и других ведомств глава кабмина приказал своему помощнику Игорю Артемьеву.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ситуация, при которой гражданам страны не хватает денег на продукты, является недопустимой.