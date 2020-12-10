Мишустин поручил министерствам решить проблему роста цен на продукты
Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам проработать проблему роста цен на продукты, передает ТАСС.
Премьер-министр приказал министрам сельского хозяйства, экономического развития, промышленности и торговли проконтролировать ситуацию с розничными ценами на продукты.
Главы ведомств также должны обсудить этот вопрос с крупнейшими сетями и подготовить предложения по мерам, которые позволят стабилизировать ситуацию.
Кроме того, Мишустин поручил Федеральной налоговой службе отслеживать цены и еженедельно предоставлять отчеты.
Обобщать все данные от министерств и других ведомств глава кабмина приказал своему помощнику Игорю Артемьеву.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ситуация, при которой гражданам страны не хватает денег на продукты, является недопустимой.