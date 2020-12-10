Получение налоговых вычетов по НДФЛ для россиян станет проще
Елизавета Мележенкова
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Правительство России одобрило законопроект, согласно которому россияне смогут получить вычеты по налогу на доходы физлиц (НДФЛ) без визита в налоговую службу. Об этом сообщает ТАСС.
Так, сделать это можно будет через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС), гражданам страны не придется заполнять налоговые декларации и собирать документы.
Как уточняется, право на получение вычета в таком формате работники службы будут проверять самостоятельно с помощью автоматизированной информационной системы.
Речь идет о вычетах по расходам на приобретение жилья и погашение процентов по ипотеке, а также инвестиционных вычетах по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете.
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