Официальный курс евро составил 89,13 рубля

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Официальный курс евро на 11 декабря повысился на 19,12 коп. и составил 89,133 руб. Об этом свидетельствуют данные Центрального банка России.

Курс доллара увеличился на 40,67 коп. и достиг 73,7124 руб.

Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и €0,45) выросла на 30,98 коп., до 80,6517 руб.

Узнать подробный курс иностранных валют можно на странице «Котировки».

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