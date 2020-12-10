Официальный курс евро составил 89,13 рубля
Анна Светлова
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Официальный курс евро на 11 декабря повысился на 19,12 коп. и составил 89,133 руб. Об этом свидетельствуют данные Центрального банка России.
Курс доллара увеличился на 40,67 коп. и достиг 73,7124 руб.
Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и €0,45) выросла на 30,98 коп., до 80,6517 руб.
Узнать подробный курс иностранных валют можно на странице «Котировки».
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