Мишустин поручил принять меры для сдерживания цен на продукты

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости принять меры для сдерживания цен на продукты. Его слова передает РИА «Новости».

«Вчера на совещании по экономическим вопросам у президента обсуждался рост цен на ряд продуктов. Это крайне чувствительная для людей тема. В условиях снижения доходов подобное просто недопустимо», --сказал он.

Глава кабмина отметил, что правительство должно принять конкретные меры, чтобы эффективно сдерживать цены на базовые продукты.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам выразил удивление ростом цен на сахар, хлеб, муку и подсолнечное масло. По его словам, это попытка подогнать внутренние цены под мировые.

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