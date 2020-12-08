Путин утвердил закон о правилах удаленной работы

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об удаленной работе. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон устанавливает правила удаленной работы для сотрудников и работодателей.

Он вводит три ключевых понятия: удаленная работа, временная удаленная работа, комбинированная удаленная работа.

Согласно закону, компании могут переводить сотрудников на дистанционный режим без их согласия в случае экстренных ситуаций.

При этом работодатель обязан обеспечить сотрудника оборудованием и провести инструктаж.

Кроме того, нововведение предполагает, что удаленная работа не может быть основанием для понижения зарплаты работников.

В законе также устанавливается право сотрудника быть офлайн, а нарушение этого права будет расцениваться как сверхурочная работа.

В случае болезни дистанционные работники смогут отправлять работодателю «номер электронного листка нетрудоспособности».

Ранее сообщалось, что число работников на удаленке за год увеличилось в 110 раз.