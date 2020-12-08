В Петербурге появилась «Карта сопротивления» несогласных с мерами для заведений общепита

В Санкт-Петербурге появилась «Карта сопротивления», в которую вошли свыше 40 заведений, несогласных с решением властей о полном прекращении работы общепита в первые дни новогодних праздников. Об этом сообщает РБК.

Так, они намерены продолжить принимать посетителей в этот период в штатном режиме. В противном случае кафе и рестораны не выживут и закроются, уточняется в описании карты.

По словам автора идеи «Карты сопротивления» бизнесмена Александра Коновалова, к проекту уже присоединилось порядка 200 заведений, скоро их добавят на карту.

Он пояснил, что если все участники проекта будут работать открыто, то шансы быть услышанными увеличатся.

«Какие бы санкции ни были, это все равно не смерть. А не работать — смерть, без преувеличения», — прокомментировал Коновалов вероятные санкции Роспотребнадзора.

В заключение он добавил, что хотя коронавирус и представляет реальную опасность, убивать из-за него отрасль не стоит.

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