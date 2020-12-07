Экономист предсказал рекордное подорожание продуктов в мире

Главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС, доктор экономических наук Василий Узун предупредил, что в 2021 году будет сохраняться негативная тенденция в экономической сфере. Об этом сообщает НСН.

По его словам, доходы населения сократились на свыше 10%, а цены на продукты продолжают расти.

«Мир приближается к самым высоким ценам на продукты за все кризисы. В категории бедных граждан уже 50% доходов уходит на продовольствие», — подчеркнул Узун.

Кроме того, экономист добавил, что представители малого бизнеса, преимущественно в сфере общепита, также могут столкнуться с трудными временами.

Однако он отметил, что Россия имеет необходимое количество ресурсов для преодоления кризисной ситуации, что позволит даже сохранить экспортные объемы.

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