Путин не намерен проводить встречу с Чубайсом

Президент России Владимир Путин не намерен встречаться с главой «Роснано» Анатолием Чубайсом, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Пескова, такая встреча «не планируется».

Ранее стало известно, что Путин предложил Куликову возглавить «Роснано». До этого СМИ сообщили, что нынешний глава «Роснано» Анатолий Чубайс может покинуть пост.

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