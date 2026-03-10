Запасы «новой нефти» XXI века в России требуют переоценки, заявили ученые

Запасы лития в России могут быть значительно выше текущих официальных оценок благодаря развитию новых технологий добычи. К такому выводу пришли исследователи Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

По словам авторов, переоценка запасов стала возможной благодаря появлению более эффективных и дешевых методов извлечения лития — как из традиционных рудных месторождений, так и из нетрадиционных источников, например подземных рассолов, минерализованных и геотермальных вод.

«Появились более эффективные и дешевые методы извлечения лития из руд, а также из нетрадиционных источников — подземных рассолов, минерализованных и геотермальных вод, попутных компонентов при разработке месторождений», — отметил ректор университета Виктор Мартынов. Он добавил, что ранее литий в нефтегазовых и калийных месторождениях часто рассматривался лишь как сопутствующий элемент и не учитывался как полноценный ресурс.

Согласно государственному учету на 2025 год, в России литий обнаружен в рудах 17 месторождений. На 14 из них запасы уже подтверждены и оцениваются примерно в 3,5 миллиона тонн. Еще около одного миллиона тонн составляют ресурсы на трех месторождениях, которые пока считаются экономически невыгодными для разработки.

Однако, по словам исследователей, с учетом нетрадиционных источников реальные запасы могут оказаться значительно выше этих показателей. «С учетом нетрадиционных источников реальные запасы лития в России несоизмеримо выше текущих оценок», — отметил Мартынов.

Авторы выделяют два основных направления для пересмотра ресурсной базы. Первое связано с разработкой рудных месторождений сподуменовых пегматитов, где сейчас ведется более ста геологоразведочных проектов. Второе направление — гидроминеральные источники, включая подземные рассолы и минерализованные воды.

По словам ученых, Россия обладает значительными запасами таких вод, которые ранее практически не рассматривались как источник лития. Сейчас активно развиваются технологии извлечения металла из рассолов — аналогичные тем, что применяются на солончаках Южной Америки. Их внедрение может сделать добычу лития дешевле и значительно увеличить доступные ресурсы.

Интерес к литию в мире резко вырос за последнее десятилетие. Этот металл играет ключевую роль в производстве аккумуляторов для электромобилей, систем хранения энергии из возобновляемых источников, а также в электронике и оборонных технологиях.

По прогнозам экспертов Губкинского университета, к 2030 году мировой спрос на литий, кобальт и редкоземельные металлы может превысить предложение на 10–20%. В условиях энергетического перехода и развития высоких технологий литий все чаще называют «новой нефтью» XXI век.

Ранее была названа доля женщин в российской науке.