Глыба льда обрушилась на прохожую в центре Москвы

MSK1.ru: ледяная глыба упала на женщину с крыши дома на Мясницкой улице в Москве

Ледяная глыба упала на женщину в центре Москве. Как сообщил Telegram-канал MSK1.ru со ссылкой на слова очевидцев, пострадавшая не выжила.

По информации канала, инцидент произошел у дома №13 на Мясницкой улице. Судя по опубликованным в сети снимкам, на место происшествия прибыли сотрудники Следственного комитета и полиция. Тротуар огородили сигнальной лентой. Официального подтверждения этой информации не было.

13 февраля в Ступино Московской области огромная глыба льда упала с крыши на 10-летнюю девочку. Ребенка с переломом грудного отдела позвоночника госпитализировали. Подробности о состоянии девочки не сообщались.

26 февраля похожий инцидент произошел на Разъезжей улице в Петербурге, где 56-летнюю женщину чуть не прибило упавшей с крыши льдиной. Пострадавшую увезли в больницу в тяжелом состоянии с травмой головы. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Ранее в Саранске обвалился балкон после падения глыбы льда с крыши.