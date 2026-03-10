Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Глыба льда обрушилась на прохожую в центре Москвы

MSK1.ru: ледяная глыба упала на женщину с крыши дома на Мясницкой улице в Москве
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Ледяная глыба упала на женщину в центре Москве. Как сообщил Telegram-канал MSK1.ru со ссылкой на слова очевидцев, пострадавшая не выжила.

По информации канала, инцидент произошел у дома №13 на Мясницкой улице. Судя по опубликованным в сети снимкам, на место происшествия прибыли сотрудники Следственного комитета и полиция. Тротуар огородили сигнальной лентой. Официального подтверждения этой информации не было.

13 февраля в Ступино Московской области огромная глыба льда упала с крыши на 10-летнюю девочку. Ребенка с переломом грудного отдела позвоночника госпитализировали. Подробности о состоянии девочки не сообщались.

26 февраля похожий инцидент произошел на Разъезжей улице в Петербурге, где 56-летнюю женщину чуть не прибило упавшей с крыши льдиной. Пострадавшую увезли в больницу в тяжелом состоянии с травмой головы. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Ранее в Саранске обвалился балкон после падения глыбы льда с крыши.

 
Теперь вы знаете
Когда вас не смогут сократить на работе и на что рассчитывать, если это все-таки случится? Разбор
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!