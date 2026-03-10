Российская лыжница выиграла золотую медаль Паралимпиады

Российская лыжница Анастасия Багиян выиграла золотую медаль зимних Паралимпийских игр — 2026 в спринте.

Спортсменка соревнуется в дисциплине среди спортсменов с нарушениями зрения. Багиян завершила дистанцию с результатом 3.16,1 минуты. Серебро в активе у немки Лиони Марии Уолтер, которая отстала на финише на 8,6 секунды. Бронзовую медаль завоевала ещё одна немецкая лыжница Линн Казмайер (+9,2 секунды).

Для России эта вторая золотая медаль на Паралимпиаде, первую 9 марта завоевала Варвара Ворончихина.

IPC в сентябре 2025 года снял санкции с России и Белоруссии, вернув им право выступать. С 26 по 27 сентября 2025 года в Сеуле прошла Генеральная Ассамблея Международного паралимпийского комитета. Участники мероприятия проголосовали против полной приостановки членства Паралимпийского комитета России, а также против продления частичной приостановки его членства.

Шесть российских спортсменов получили двусторонние приглашения на Паралимпиаду в Италии. Россияне выступят на играх с флагом и гимном впервые с 2014 года.

