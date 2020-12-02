Путин: решается вопрос поставок в государства ОДКБ вакцины от коронавируса

В настоящее время решается вопрос о поставках в страны ОДКБ российской вакцины «Спутник V» от коронавирусной инфекции и ее производства там. Об этом заявил президент России Владимир Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в режиме видеоконференции.

По словам главы государства, речь идет также о двух других российских вакцинах, в том числе «ЭпиВакКороне», которая уже прошла регистрацию.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

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