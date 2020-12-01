Сбер вырос в Лондоне на 6%, в Москве — на 4% после презентации Стратегии 2023

Акции Сбера подорожали вечером во вторник более чем на 6% на Лондонской бирже по состоянию на 18:45 (мск) и более чем на 4% на Московской бирже 18:45 (мск), свидетельствуют данные котировок.

Ценные бумаги выросли в цене после презентации новой Стратегии 2023 на прошедшем Дне инвестора.

Там Сбер объявил главные амбиции на ближайшие три года: рентабельность капитала (ROE) >17%; среднегодовой рост нефинансового бизнеса >100%; достаточность базового капитала (Common Equity Tier 1) >12,5%; уровень дивидендных выплат — 50%.

Одновременно Сбер продолжит свою трансформацию в технологического гиганта и развитие экосистемы.

К 2023 году Сбер намерен стать доверенным помощником и навигатором в меняющемся мире: помогать человеку, бизнесу и стране стабильно развиваться благодаря построению полностью интегрированной экосистемы.