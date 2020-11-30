Стоимость нефти Brent выросла на 28% по итогам ноября

Стоимость североморской нефтяной смеси марки Brent поднялась на 28% по итогам ноября. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По итогам понедельника, 30 ноября, цена Brent с расчетами на февраль опустилась 0,77%, до $47,88 за баррель.

При этом стоимость WTI за месяц выросла на почти 27%. В понедельник январские фьючерсы нефти продавались $45,34 за баррель, опустившись на 0,4%.

Таким образом, нефтяные котировки показали самый большой рост с июня 2020 года.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Нефть Brent и WTI дорожает в связи с успехами в разработке вакцин от COVID-19

— Brent превысила $47 за баррель впервые с 6 марта

— Цена нефти Brent поднялась выше $48 за баррель впервые с марта