Курс евро вырос до 91,2 рубля

Курс евро расчетами на «завтра» вырос до 91,1876 рубля. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные торгов.

На торгах курс валюты колебался в диапазоне 90,8625 — 91,53 рубля.

В то же время курс доллара расчетами «завтра» вырос на 14,65 копейки, до 76,1366 рубля.

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