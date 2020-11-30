Курс биткоина обновил рекорд 2017 года
Карина Казанцева
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Биткоин подорожал до $19 783,21, побив рекорд от 18 декабря 2017 года. Об этом пишет «Интерфакс».
С начала 2020 года курс вырос почти в три раза, с начала осени — на 97%.
За последние месяцы также вырос оборот биткоинов — до $50 млрд в ежедневно по сравнению с $18 млрд в сентябре.
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