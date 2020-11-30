Рубль снижается к доллару и евро утром 30 ноября, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 10.03 мск вырос на 40 коп., до 76,25 руб., курс евро — на 48 коп., до 91,21 руб.

Евро подскочил выше 91 руб. впервые с 17 ноября.

Январский фьючерс на нефть Brent упал на 1,87% — до 47,35 доллара за баррель.

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