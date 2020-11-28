Сенатор считает, что падение ВВП России в 2020 году не превысит 2-3%

Замглавы бюджетного комитета Совфеда Елена Перминова считает, что спад российской экономики по итогам 2020 года не превысит 2-3%. Об этом она заявила в интервью РИА «Новости».

Ранее глава Счетной палаты России Алексей Кудрин оценил падение российского ВВП в текущем году в 4,5%.

«Думаю, для таких негативных сценариев нет оснований. Экономика работает, государство оказывало и продолжает оказывать серьезную поддержку наиболее пострадавшим отраслям экономики, малому и среднему бизнесу», — предположила сенатор.

Так, по ее словам, сейчас государство реализует отдельные меры по коронавирусу без введения локдауна, а потому падение экономики не превысит 2-3%.

По данным Минэкономразвития РФ спад ВВП страны по итогам текущего года составит 3,9%.

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