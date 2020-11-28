Кудрин предложил усилить экономическую поддержку граждан на фоне пандемии

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что государству необходимо продолжить наращивать экономическую поддержку для граждан и бизнеса на фоне непростой ситуации с коронавирусом.

«Правительство предприняло серьезные меры для поддержки населения и бизнеса, выделили 3,3 триллиона <...> Это весомо. Учитывая серьезность ситуации, поддержку надо продолжать и усиливать», — написал он на своей странице в Twitter.

Он отметил, что около 70% жителей РФ считают уже действующую поддержку весомой, однако останавливаться на этом нельзя.

Ранее Кудрин спрогнозировал спад экономики страны по итогам 2020 года в районе 4,5%.

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