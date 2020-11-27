Китай вводит пошлины на вино из Австралии до 212%

Министерство торговли Китая с 28 ноября введет временные антидемпинговые пошлины на вино из Австралии в размере от 107,1% до 212,1%. Об этом сообщает South China Morning Post.

Как пояснили в ведомстве, власти обнаружили, что австралийские виноделы поставляли в Китай дешевый продукт, что наносило ущерб местным производителям.

По данным Wine Australia, Китай является крупнейшим направлением экспорта вин Австралии, на который за первые девять месяцев 2020 года пришлось 39% от общего объема поставок.

Министр торговли Австралии Саймон Бирмингем заявил, что решение КНР вызвало тревогу среди сотен австралийских производителей, «которые добросовестно построили надежный рынок в Китае».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Четверо против Китая: в Аравийском море начались военные учения

— «Ловушка безопасности»: Япония и Австралия сближаются против Китая

— Китай преградил России путь к лидерству