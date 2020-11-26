Госдума приняла закон о дистанционной работе

Госдума приняла закон об удаленной работе, передает РИА «Новости».

Проект о регулировании удаленной работы предусматривает системную переработку норм дистанционной работы, доступность их применения, а также возможность совмещать офисную и удаленную работы.

Инициатива вводит три ключевых понятия: дистанционная (удаленная) работа, временная дистанционная (удаленная) работа и комбинированная дистанционная (удаленная) работа.

Во втором чтении в документ был внесен ряд поправок, учитывающих интересы профсоюзов и работодателей.

Закон предусматривает, что работодатель сможет переводить сотрудников на «удаленку» без их согласия в чрезвычайных ситуациях, но будет обязан обеспечить необходимым оборудованием или возместить затраты. Зарплата в данном случае не должна снижаться. Сохраняется право дистанционных работников быть офлайн, а нарушение данного права будет расцениваться как сверхурочная работа. Работодатель сможет уволить сотрудника, если тот в течение двух рабочих дней без уважительной причины не выходит на связь.

Закон должен вступить в силу с 1 января 2021 года.

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