Путин открыл фармцех в Братске, где будут производить вакцины от COVID-19

Российский президент Владимир Путин по видеосвязи открыл новый фармацевтический цех в Братске, где будут производить в том числе вакцины от коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Сегодня на одной из площадок компании «Фармасинтез» — на предприятии «Братскхимсинтез»... в Иркутской области открывается новый современный цех по производству субстанции для лекарственных препаратов», — объявил Путин.

В новом фармацевтическом цехе будут выпускать лекарства для борьбы с коронавирусом, туберкулезом, сахарным диабетом, гепатитом и другими серьезными заболеваниями.

Глава государства отметил, что новое предприятие внесет весомый вклад в замещение ряда востребованных импортных лекарств, а значит, в повышение их доступности для россиян.

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