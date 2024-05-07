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Исследование выявило, как майские заморозки в России изменились за последние 30 лет

Яндекс Погода выяснила, как за последние 30 лет изменились майские заморозки

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Яндекс Погода выяснила, как за последние 30 лет изменились майские заморозки и когда они наступали в российских городах. Исследование есть в распоряжении «Газеты.Ru».

Лидерами по стабильности заморозков стали Красноярск и Петропавловск-Камчатский, здесь они случались каждый год на протяжении 30 лет.

В Москве и Санкт-Петербурге за последние 30 лет майские заморозки случались примерно каждые два года.

Эксперты изучили исторические данные для 33 российских городов за 1994-2023 гг. и отметили все случаи, когда температура в конце весны и начале лета падала ниже 0°С.

Топ городов, где чаще всего случались майские заморозки составили Красноярск, Петропавловск-Камчатский, Екатеринбург, Новосибирск, Омск, Пермь, Иркутск, Новокузнецк, Ижевск, Барнаул, Тюмень, Санкт-Петербург, Уфа, Челябинск и Ярославль. Исследование показало, что майские заморозки чаще случаются в континентальной (сибирской и уральской) части России. Это происходит из-за образования мощных антициклонов.

В топ городов, где реже всего встречаются майские холода, вошли: Краснодар, Махачкала, Ростов-на-Дону, Владивосток, Волгоград, Пятигорск, Ставрополь, Саратов, Ульяновск, Воронеж, Казань, Самара и Брянск.

Кроме того, большое климатическое исследование Яндекс Погоды выявило, что для многих территорий России в последние десятилетия характерно повышение средних температур. О чем говорит тенденция смещения дат последних весенних заморозков ближе к календарной зиме. Самые сильные сдвиги произошли в Воронеже, Перми, Ижевске, Махачкале, Краснодаре. И лишь 6 крупных городов показали обратный тренд, когда дата последних заморозков продвигалась ближе к лету. Так, за последние 30 лет в Красноярске последние заморозки смещались каждые 10 лет на 5-7 дней ближе к лету.

Ранее жителям Москвы и Подмосковья пообещали вторую волну заморозков и мокрый снег.

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