Минпромторг предложил альтернативный вариант работы фудкортов в ТЦ

Министерство промышленности и торговли направило в администрации российских регионов письмо с предложениями по организации работы фудкортов в торговых центрах. Об этом сообщает РБК.

Чтобы сократить число посетителей фудкортов и избежать очередей на кассах в условиях пандемии коронавируса, посетителей предлагается обслуживать за столиками, как в ресторане. Так, заказы будет принимать и выдавать сотрудник заведения либо посетители будут выбирать еду и оплачивать заказы с помощью электронного меню.

Для каждого кафе в фудкорте будут выделены отдельные посадочные зоны, между посетителями необходимо будет обеспечить дистанцию в 1,5 м. При пиковой заполненности фудкорта доступ к нему будет приостанавливаться.

У каждого заведения предлагается установить прозрачные защитные экраны с окнами оформления и выдачи заказа, а также обрабатывать антисептиком столы и подносы после каждого клиента.

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