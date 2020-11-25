Цена нефти Brent поднялась выше $48 за баррель впервые с марта

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent стала выше $48 за баррель впервые с 6 марта этого года, гласят данные торгов.

Так, по состоянию на 04.50 мск, цена февральских фьючерсов на марку Brent поднялась на 1,07%, достигнув $48,26 за баррель.

При этом фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в январе подорожали на 1% — до $45,39 за баррель.

Колебания на нефтяном рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. После провала сделки цены на нефть упали на 30%. Согласно сделке, заключенной в мае, страны-участницы соглашения ОПЕК+ сокращают добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 млн во втором полугодии и 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года.

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