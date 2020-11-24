Минвостокразвития оценило грядущие потери от потепления в Арктике

Заместитель главы Минвостокразвития Александр Крутиков заявил, что по оценкам министерства, ущерб от потепления в российской Арктике к 2050 году составит от 2 до 9 трлн рублей, передает ТАСС

«При самом оптимистичном прогнозе, то есть когда у нас минимальные темпы потепления, — 2 трлн рублей до 2050 года, и максимальные потери, если интенсивность потепления будет нарастать, — 9 трлн рублей к 2050 году», — сказал Крутиков.

Потепление может стать причиной разрушения инфраструктуры в районах Крайнего Севера: перепады температур уничтожают сваи в зданиях и становятся причиной разрыва труб, повреждения прочей инфраструктуры.

В 2019 году Крутиков оценивал ежегодные потери российской экономики от таяния вечной мерзлоты в диапазоне от 50 до 150 млрд руб.

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