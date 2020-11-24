Нефть Brent и WTI дорожает в связи с успехами в разработке вакцин от COVID-19

Стоимость нефти Brent и WTI продолжает увеличиваться на возросшем оптимизме в отношении спроса на энергоносители в связи с успехом нескольких фармацевтических компаний в разработке вакцин от коронавируса.

Ранее стало известно, что вакцина британской компании AstraZeneca Plc показала среднюю эффективность 70% по итогам промежуточных испытаний в стране и Бразилии. Также американская Pfizer Inc. и немецкая BioNTech подали запрос на экстренное использование в США их вакцин от коронавирусной инфекции.

По данным на 8.20 мск, стоимость январских фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла на $0,41 и составила $46,47 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) стала выше на $0,44 — $43,50 за баррель.

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