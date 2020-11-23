Россияне назвали престижную сферу работы

Наиболее престижной россияне считают работу в нефтегазовой отрасли (48%), IT-сфере (47%) и государственных организациях. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование HeadHunter.

Для большинства опрошенных престиж определяется величиной зарплаты.

По мнению женщин, престижной является занятость в отраслях, связанных с нефтью и газом. Мужчины же отдают предпочтение работе в сфере информационных технологий.

Наименее престижной респонденты посчитали работу в сфере ЖКХ (45%), розничной торговли (31%) и в образовательных учреждениях (26%).

Исследование проводилось с 9 по 15 ноября среди 4184 жителей России.

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