40% кафе и ресторанов сменили собственников из-за коронавируса

Около 40% кафе и ресторанов сменили собственников с начала пандемии коронавируса из-за экономических трудностей, заявил президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров. Об этом пишет ТАСС.

«Примерно 40% наших коллег лишились бизнеса. Вроде бы рестораны все работают, просто люди были должны — они отдали за долги предприятия, ушли, взяли совладельцев, у кого-то выкупили. То есть сама точка стоит, но она больше не принадлежит этому человеку, он лишился бизнеса… Помещения не закрылись, но пришли новые владельцы», — сказал Бухаров.

По его словам, в первую очередь проблемы затронули тех, кто арендует помещения и работает в крупных городах. В маленьких городах конкуренция ниже.

Бухаров заключил, что в итоге «рынок почистится», то есть уйдут те, кто неправильно выбрал концепцию и локацию.

Также эксперт добавил, что многие компании будут экономить на корпоративах, поэтому закажут еду в офис и не будут арендовать кафе и рестораны.

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