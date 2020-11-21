В России до конца года запустят пилотный проект по определению нуждающихся семей

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство до конца года запустит пилотный проект, позволяющий определять нуждающиеся семьи на основе данных государственных информационных систем и оказывать им адресную поддержку. Об этом сообщает ТАСС.

«До конца года правительство планирует запустить пилотный проект, мы его давно уже обсудили, работали над этим, но пандемия вносит свои коррективы. Но этот проект позволит определять нуждающиеся семьи на основе данных государственных информационных систем и оказывать им адресную поддержку», — рассказал глава кабмина.

По его словам, пилотный проект планируется запустить в Нижегородской области и Татарстане, его будут курировать Федеральная налоговая служба, Министерство труда, Минэкономразвития, Министерство финансов, Росстат, Пенсионный фонд и Фонд социального страхования.

Предполагается, что проект будет реализован в три этапа. Первый будет длиться полтора месяца, это время уйдет на наполнение реестра нужной информацией. На два других этапа правительство закладывает по одному месяцу. За это время в системе должны появиться данные о предоставляемых пособиях и льготах. Уточняется, что завершающий этап будет нужен для анализа всех сведений, выработки предложений по оценке нуждаемости и для построения системы адресной поддержки.

Мишустин отметил, что проект нужно сделать удобным для людей, чтобы адресная социальная помощь стала доступнее.

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