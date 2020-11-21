Половина жителей российских мегаполисов готова уйти из офиса на фриланс

Каждый второй работающий россиянин, живущий в большом городе, готов перейти из офиса на фриланс. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование Райффайзенбанка.

«В опросе приняли участие 5 тысяч человек, которые работают в крупных и средних компаниях в девяти городах России. Согласно его результатам, 54% жителей крупных городов готовы рассматривать переход на самозанятость в течение следующих пяти лет», — рассказали аналитики.

Среди тех, кто готов перейти на фриланс или стать самозанятыми, 51% планирует работать по текущей специальности, 43% — сменить сферу деятельности и получить дополнительное образование, 4% — перейти на внештатную работу в текущей компании.

Для успешного построения карьеры 71% респондентов считают необходимым обладать высоким профессионализмом в своей области. Еще одним незаменимым качеством 54% опрошенных назвали высокий навык самоорганизации и тайм-менеджмента.

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